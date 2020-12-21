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Защитник «Астаны» Шомко может продолжить карьеру в России

21 Декабря 2020, 14:54,


Защитник «Астаны» Дмитрий Шомко сменит клуб в ближайшее время.

Как сообщает KazFootball.kz, контракт 30-летнего Шомко с «Астаной» истекает 31 декабря, стороны не планируют продлять соглашение. На данный момент у Дмитрия имеются предложения от клубов РПЛ, а сам футболист хотел бы попробовать себя в более сильном чемпионате. Отмечается, что интерес к защитнику проявляет и «Тобол».

В активе Шомко два гола в 45 матчах за сборную Казахстана, за которую он дебютировал в далёком 2011 году.

В нынешнем сезоне защитник сыграл восемнадцать матчей за «Астану» во всех турнирах и отметился пятью голевыми передачами.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Трансферы футбола - зима 2021, Дмитрий Шомко
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Комментарии (1)
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0
make1972
21 Декабря 2020, 15:26
любому подойдёт это Шомко
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