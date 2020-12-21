Защитник «Астаны» Шомко может продолжить карьеру в России

Защитник «Астаны» Дмитрий Шомко сменит клуб в ближайшее время.

Как сообщает KazFootball.kz, контракт 30-летнего Шомко с «Астаной» истекает 31 декабря, стороны не планируют продлять соглашение. На данный момент у Дмитрия имеются предложения от клубов РПЛ, а сам футболист хотел бы попробовать себя в более сильном чемпионате. Отмечается, что интерес к защитнику проявляет и «Тобол».

В активе Шомко два гола в 45 матчах за сборную Казахстана, за которую он дебютировал в далёком 2011 году.

В нынешнем сезоне защитник сыграл восемнадцать матчей за «Астану» во всех турнирах и отметился пятью голевыми передачами.