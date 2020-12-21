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Тедеско дисквалифицирован на 3 матча, Бородин отделался штрафом

21 Декабря 2020, 14:15,

Global Look Press

КДК РФС вынес решение по инциденту, произошедшему после матча между «Сочи» и «Спартаком».

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча. Помимо этого, немецкий специалист заплатит штраф в размере 50 тысяч евро. Что касается тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина, которого Тедеско обвинил в оскорблениях, то он отделался лишь штрафом в 50 тысяч евро.

Матч завершился победой сочинцев со счётом 1:0.

Отметим, что Тедеско заявил, что не планирует продлевать контракт со «Спартаком». Соглашение рассчитано до конца сезона, но Доменико может покинуть Россию уже зимой.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Сочи, Доменико Тедеско, Дмитрий Бородин
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