Тедеско дисквалифицирован на 3 матча, Бородин отделался штрафом

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21 Декабря 2020, 14:15,
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КДК РФС вынес решение по инциденту, произошедшему после матча между «Сочи» и «Спартаком».
Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча. Помимо этого, немецкий специалист заплатит штраф в размере 50 тысяч евро. Что касается тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина, которого Тедеско обвинил в оскорблениях, то он отделался лишь штрафом в 50 тысяч евро.
Матч завершился победой сочинцев со счётом 1:0.
Отметим, что Тедеско заявил, что не планирует продлевать контракт со «Спартаком». Соглашение рассчитано до конца сезона, но Доменико может покинуть Россию уже зимой.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Сочи, Доменико Тедеско, Дмитрий Бородин