Тедеско дисквалифицирован на 3 матча, Бородин отделался штрафом

КДК РФС вынес решение по инциденту, произошедшему после матча между «Сочи» и «Спартаком».

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча. Помимо этого, немецкий специалист заплатит штраф в размере 50 тысяч евро. Что касается тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина, которого Тедеско обвинил в оскорблениях, то он отделался лишь штрафом в 50 тысяч евро.

Матч завершился победой сочинцев со счётом 1:0.

Отметим, что Тедеско заявил, что не планирует продлевать контракт со «Спартаком». Соглашение рассчитано до конца сезона, но Доменико может покинуть Россию уже зимой.