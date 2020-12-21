Аршавин: «Зенит» рассматривает три трансфера»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможном усилении «сине-бело-голубых» в грядущее зимнее трансферное окно.

«Три трансфера рассматриваются. Не знаю, на какие именно позиции. Для РПЛ команда хорошо укомплектована. Даже не могу представить, для ротации на каких позициях рассматриваются», - поведал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

По итогам 19 туров чемпионата России «Зенит» набрал 41 очко и занимает первое место в турнирной таблице. Следующий поединок команда Сергея Семака проведет на своем домашнем поле против «Ростова» 27-го февраля.