Дмитрий Комбаров: «С радостью вернусь в «Спартак»

Фланговый защитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров заявил о готовности вернуться в московский «Спартак».

«Конечно, я бы с радостью вернулся в «Спартак». И Айртон меня не пугает - будем конкурировать», - сказал 33-летний футболист в интервью Sports.ru.

Напомним, что Комбаров защищал цвета «Спартака» с 2010-го по 2019-й год. В составе московской команды Дмитрий сыграл 274 поединка, в которых записал на свой счет 27 забитых мячей и 44 результативные передачи.

Действующее соглашение игрока с «Крыльями Советов» истекает летом следующего года.

Ранее Комбаров заявил о готовности продолжить карьеру в МЛС.