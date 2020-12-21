Влашич отреагировал на скандальное видео с участием Дзюбы

Хавбек московского ЦСКА Никола Влашич отреагировал на скандальное интимное видео с участием нападающего сборной России и «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Для своего клуба и страны он добился выдающихся достижений. Надо отделять спортивную жизнь от личной. Дзюба - великий игрок, многого добился. Не следует копаться в этом», - цитирует Влашича «Спорт-экспресс».

В прошлом месяце в интернет было слито скандальное видео. После этого Дзюбу не вызвали на ноябрьские поединки сборной России в Лиге наций. Кроме того, форвард лишился капитанской повязки в «Зените».

В текущем сезоне чемпионата России Дзюбы сыграл 17 поединков, забил 11 мячей (три - с пенальти) и отдал четыре ассиста.