Семшов: «Борьба за первое место в РПЛ закончилась»

Бывший футболист национальной сборной России Игорь Семшов высказался о турнирном положении в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

«Не будет серьезных перестановок. «Зенит» никто не смог обогнать, и даже догнать. Они никому не дадут шансов. За 2-3 место будет борьба, но за первое борьба закончилась», - рассказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

После 19 туров петербургский «Зенит», набрав 41 очко, лидирует в турнирной таблице чемпионата России. На второй точке располагается московский ЦСКА с 37 баллами. Топ-3 замыкает «Спартак» (35).

Розыгрыш турнира возобновится 27-го февраля 2021-го года.