Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Семшов: «Борьба за первое место в РПЛ закончилась»

21 Декабря 2020, 10:39,

Depositphotos

Бывший футболист национальной сборной России Игорь Семшов высказался о турнирном положении в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

«Не будет серьезных перестановок. «Зенит» никто не смог обогнать, и даже догнать. Они никому не дадут шансов. За 2-3 место будет борьба, но за первое борьба закончилась», - рассказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

После 19 туров петербургский «Зенит», набрав 41 очко, лидирует в турнирной таблице чемпионата России. На второй точке располагается московский ЦСКА с 37 баллами. Топ-3 замыкает «Спартак» (35).

Розыгрыш турнира возобновится 27-го февраля 2021-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Игорь Семшов
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