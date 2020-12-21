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ЦСКА нашёл усиление в Дании

21 Декабря 2020, 09:24,

Евро-Футбол.Ру

Ганский хавбек Эммануэль Току, права на которого принадлежат датскому клубу «Фремад Амагер», может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге. Интерес к 20-летнему африканцу проявляет московский ЦСКА, сообщает издание Kickgh.com.

«Такие сообщения меня мотивируют. Я хотел бы играть в топ-команде, но все зависит от моего нынешнего клуба. Не могу принимать решения без их одобрения», - сказал футболист.

ЦСКА попытается оформить переход Току в зимнее трансферное окно. Помешать «армейцам» хочет «Нордшелланн», который также заинтересован в подписании игрока.

В сезоне-2020/2021 Эммануэль провел 20 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал три ассиста. Его контракт с клубом истекает летом 2023-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Трансферы футбола - зима 2021, Эммануэль Току
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