ЦСКА нашёл усиление в Дании

Ганский хавбек Эммануэль Току, права на которого принадлежат датскому клубу «Фремад Амагер», может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге. Интерес к 20-летнему африканцу проявляет московский ЦСКА, сообщает издание Kickgh.com.

«Такие сообщения меня мотивируют. Я хотел бы играть в топ-команде, но все зависит от моего нынешнего клуба. Не могу принимать решения без их одобрения», - сказал футболист.

ЦСКА попытается оформить переход Току в зимнее трансферное окно. Помешать «армейцам» хочет «Нордшелланн», который также заинтересован в подписании игрока.

В сезоне-2020/2021 Эммануэль провел 20 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал три ассиста. Его контракт с клубом истекает летом 2023-го года.