Рауш попрощался с болельщиками «Динамо»

Защитник «Динамо» Константин Рауш обратился к болельщикам московского клуба с прощальным посланием по истечению контракта.

- Хочу поблагодарить Вас за три совместных года. Это были разные эмоции и интересный опыт для меня. Верю, что Вы на верном пути и скоро цели клуба будут достигнуты, - написал Рауш в социальной сети «Инстаграм».

Рауш появился в «Динамо» 19 января 2018 года, перейдя из «Кёльна» за полтора миллиона евро. Примечательно, что это был единственный подобный переход в карьере 30-летнего футболиста. До этого он покидал немецкие клубы только после завершения срока действия контракта.

Всего в московском «Динамо» Рауш провел 48 матчей и забил два гола. В его активе также 9 матчей в составе сборной России.