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Хусаинов посоветовал Кашшаи: «Чемодан — вокзал — Будапешт»

20 Декабря 2020, 19:32,

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Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов жёстко раскритиковал главу российских судей Виктора Кашшаи за идею привлечь к работе в РПЛ пятерку женщин-арбитров. Таким образом он отвлекает внимание болельщиков от насущных проблем в российском футболе. Об этом сообщает «Советский спорт».

Хусаинов считает, что Кашшаи не сможет воспитать сильных рефери, как это было и при Роберто Розетти или Пьерлуиджи Коллине на Украине. Еще одна претензия - Что Кашшаи после скандала на матче «Спартак» - «Сочи» не поехал на следующий поединок этих команд.

- Вместо этого он полетел на Мальдивы. В моем понимании он предал свою организацию. После такого, как говорится, «чемодан — вокзал — Будапешт», - заявил Хусаинов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ФИФА, Сергей Хусаинов, Виктор Кашшаи
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