Хусаинов посоветовал Кашшаи: «Чемодан — вокзал — Будапешт»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов жёстко раскритиковал главу российских судей Виктора Кашшаи за идею привлечь к работе в РПЛ пятерку женщин-арбитров. Таким образом он отвлекает внимание болельщиков от насущных проблем в российском футболе. Об этом сообщает «Советский спорт».

Хусаинов считает, что Кашшаи не сможет воспитать сильных рефери, как это было и при Роберто Розетти или Пьерлуиджи Коллине на Украине. Еще одна претензия - Что Кашшаи после скандала на матче «Спартак» - «Сочи» не поехал на следующий поединок этих команд.

- Вместо этого он полетел на Мальдивы. В моем понимании он предал свою организацию. После такого, как говорится, «чемодан — вокзал — Будапешт», - заявил Хусаинов.