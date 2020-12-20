Дивеев: «Дзюба стоит, как будто у него ноги в цементе»

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20 Декабря 2020, 18:16,
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев считает форварда «Зенита» Артёма Дзюбу самым сложным соперником на футбольном поле.
- Если верховые единоборства, он тебе не дает выиграть. Он очень хорошо стоит на ногах. Ты не можешь его сдвинуть… Стоит, как будто у него ноги в цементе, - приводит слова защитника «КП».
Также Игорь Дивеев добавил, что приступает к изучению английского языка, так как мечтает поиграть в Премьер-лиге.
21-летний футболист в текущем сезоне 20 раз выходил на поле и стал автором одного гола. Отметим, что Дивеев появился в стане «армейцев» летом прошлого года, до этого выступая за «Уфу». Его трансферная стоимость оценивается в 4,5 млн евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ЦСКА Москва, Игорь Дивеев