Дивеев: «Дзюба стоит, как будто у него ноги в цементе»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев считает форварда «Зенита» Артёма Дзюбу самым сложным соперником на футбольном поле.

- Если верховые единоборства, он тебе не дает выиграть. Он очень хорошо стоит на ногах. Ты не можешь его сдвинуть… Стоит, как будто у него ноги в цементе, - приводит слова защитника «КП».

Также Игорь Дивеев добавил, что приступает к изучению английского языка, так как мечтает поиграть в Премьер-лиге.

21-летний футболист в текущем сезоне 20 раз выходил на поле и стал автором одного гола. Отметим, что Дивеев появился в стане «армейцев» летом прошлого года, до этого выступая за «Уфу». Его трансферная стоимость оценивается в 4,5 млн евро.