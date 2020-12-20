Широков: «ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», приглашайте Фавра за любые деньги»

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20 Декабря 2020, 16:51,
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Бывший футболист «Зенита» Роман Широков рассказал, у каких российских клубов есть проблемы с тренерами.
«Для меня, если брать три команды, в которых есть проблемы с тренером — ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» — Фавр. Приглашайте за любые деньги. Это другая тренерская лига», - цитирует Широкова «РБ-Спорт».
Отметим, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что не планирует продлевать с клубом контракт, который рассчитан до конца нынешнего сезона. Существует вероятность, что немецкий специалист покинет московский клуб уже зимой.
Что касается «Локомотива», то «железнодорожники» под руководством Марко Николича идут в середине турнирной таблицы в РПЛ и уже выбыли из Лиги чемпионов.
Ганчаренко с ЦСКА занял последнее место в групповом этапе Лиги Европы.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Роман Широков, Люсьен Фавр