Широков: «ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», приглашайте Фавра за любые деньги»

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков рассказал, у каких российских клубов есть проблемы с тренерами.

«Для меня, если брать три команды, в которых есть проблемы с тренером — ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» — Фавр. Приглашайте за любые деньги. Это другая тренерская лига», - цитирует Широкова «РБ-Спорт».

Отметим, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что не планирует продлевать с клубом контракт, который рассчитан до конца нынешнего сезона. Существует вероятность, что немецкий специалист покинет московский клуб уже зимой.

Что касается «Локомотива», то «железнодорожники» под руководством Марко Николича идут в середине турнирной таблицы в РПЛ и уже выбыли из Лиги чемпионов.

Ганчаренко с ЦСКА занял последнее место в групповом этапе Лиги Европы.