Полузащитник московского «Локомотива» Даниил Куликов помог приюту для собак.

Как сообщает в «Инстаграме» приют «Дубовая роща», Куликов передал более 100 килограмм корма и перевел 10 тысяч рублей.

Отмечается, что у самого Куликова в деревне уже живут несколько собак и кошек.

22-летний россиянин в последнее время стал незаменимым игроком «железнодорожников». На счету воспитанника «Локомотива» девятнадцать матчей за клуб во всех турнирах нынешнего сезона.

Контракт Куликова с московским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 500 тысяч евро.