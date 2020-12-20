Массажист Кокорина: «Я устал оправдываться. Кому ещё объяснить, что я не мог травмировать Сашу?»

Массажист нападающего Александра Кокорина Сергей Колесников ответил на обвинения в свой адрес. В последнее время в СМИ неоднократно сообщались, что частые травмы футболиста связаны именно с массажистом.

«Я устал оправдываться. Кому еще объяснить, что я не верблюд, что не мог травмировать Сашу? Ребята, я работаю столько лет, больше, чем вы живете. Чему вы меня можете научить?» - сказал Колесников.

Отметим, что 29-летний нападающий испытывал мышечные проблемы всю первую часть сезона. Кокорин сыграл лишь десять матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил два гола и отдал две голевые передачи. Александр пока так и не смог стать лидером «красно-белых».