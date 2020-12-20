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Гунько: «Иностранным специалистам дают больше времени для работы в России»

20 Декабря 2020, 13:45,

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Экс-наставник «Химок» Дмитрий Гунько порассуждал о будущем главном тренере «Спартака».

«Иностранным специалистам дают больше времени для работы, у них и кредит доверия больше. У русских есть некий пресс, который давит на них. Сейчас круг наших тренеров ограничен. Почти все они при деле», - сказал Гунько.

Напомним, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что не планирует продлевать контракт с «красно-белыми». Причиной этого стала пандемия коронавируса, которая не позволяет семье Тедеско находиться в России.

Действующее соглашение немецкого специалиста со «Спартаком» рассчитано до конца нынешнего сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Дмитрий Гунько
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