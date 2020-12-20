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Нобоа: «Если Дзюба будет кушать не правой, а левой рукой – все будут это обсуждать»

20 Декабря 2020, 12:16,

Global Look Press

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о нападающем «Зенита» Артёме Дзюбе, скандальное видео с участием которого попало в сеть в ноябре и вызвало бурную реакцию со стороны общественности.

«Дзюба — хороший человек и хороший футболист. Главная звезда России! Если даже он будет кушать не правой, а левой рукой — все будут это обсуждать», - цитирует эквадорского футболиста «Спорт-Экспресс».

35-летний Нобоа проводить один из лучших сезонов в своей карьере. Кристиан стал лидером «Сочи», сыграл пятнадцать матчей за клуб в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, забил восемь голов и отдал две голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Артём Дзюба, Кристиан Нобоа
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