Нобоа: «Если Дзюба будет кушать не правой, а левой рукой – все будут это обсуждать»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о нападающем «Зенита» Артёме Дзюбе, скандальное видео с участием которого попало в сеть в ноябре и вызвало бурную реакцию со стороны общественности.

«Дзюба — хороший человек и хороший футболист. Главная звезда России! Если даже он будет кушать не правой, а левой рукой — все будут это обсуждать», - цитирует эквадорского футболиста «Спорт-Экспресс».

35-летний Нобоа проводить один из лучших сезонов в своей карьере. Кристиан стал лидером «Сочи», сыграл пятнадцать матчей за клуб в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, забил восемь голов и отдал две голевые передачи.