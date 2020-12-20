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Широков: «Ни в одной игре «Локомотива» не было атакующего футбола»

20 Декабря 2020, 10:09,

ФК "Краснодар"

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о выступлениях «Локомотива» в нынешнем сезоне.

«Ни в одной игре не было атакующего футбола.

Кикнадзе взял на себя риски, все оценивал. Результат плачевный, в том числе и в плане трансферов», - цитирует Широкова «РБ-Спорт».

После назначения Николича на пост главного тренера «Локомотива» генеральный директор клуба Василий Кикнадзе заявил, что команда будет играть в атакующий футбол. За семь месяцев под руководством Николича «железнодорожники» только однажды забили больше двух голов, а сам сербский специалист неоднократно заявлял, что собирается сделать акцент на результате.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва, Роман Широков
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