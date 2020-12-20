Широков: «Ни в одной игре «Локомотива» не было атакующего футбола»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о выступлениях «Локомотива» в нынешнем сезоне.

«Ни в одной игре не было атакующего футбола.

Кикнадзе взял на себя риски, все оценивал. Результат плачевный, в том числе и в плане трансферов», - цитирует Широкова «РБ-Спорт».

После назначения Николича на пост главного тренера «Локомотива» генеральный директор клуба Василий Кикнадзе заявил, что команда будет играть в атакующий футбол. За семь месяцев под руководством Николича «железнодорожники» только однажды забили больше двух голов, а сам сербский специалист неоднократно заявлял, что собирается сделать акцент на результате.