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«Рубин» проведёт три сбора в Белеке

19 Декабря 2020, 20:50,

Global Look Press

Стало известно, где «Рубин» будет готовиться ко второй части сезона.

Как сообщает пресс-служба казанского клуба, команда отправилась в отпуск после матча с «Ахматом» (0:0), а выйдет из него 12 января. «Рубин» проведёт три сбора в турецком Белеке.

Первый пройдет с 12 по 24 января, второй – с 28 января по 9 февраля, третий – с 13 по 25 февраля.

После девятнадцати туров «Рубин» занимает девятую строчку в российской Премьер-лиге, имея в своём активе 28 очков. Отставание от пятого места составляет всего лишь четыре зачетных балла.

Футбольный сезон в России должен возобновиться в конце февраля.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рубин
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