Ассоциация футбола Узбекистана: «Слова Юрана о возрасте Урунова – ложь»

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19 Декабря 2020, 20:18,
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Ассоциация футбола Узбекистана выступил с заявлением относительно заявления главного тренера «СКА-Хабаровск» Сергея Юорана о том, что полузащитник Остон Урунов старше своих лет.
«Слова Сергея Юрана – ложь. Мы глубоко убеждены в том, что, если бы возраст Урунова был занижен и «все об этом знали», к игроку не было бы столь активного интереса за рубежом» - говорится в заявлении.
Помимо этого, ассоциация футбола Узбекистана просит Юрана либо предоставить доказательства, либо публично принести извинения.
Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» в августе за один миллион евро. 20-летний полузащитник принял участие лишь в девяти матчах «красно-белых» в нынешнем сезоне и отметился одним забитым голом.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Сергей Юран, Остон Урунов