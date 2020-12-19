Ассоциация футбола Узбекистана: «Слова Юрана о возрасте Урунова – ложь»

Ассоциация футбола Узбекистана выступил с заявлением относительно заявления главного тренера «СКА-Хабаровск» Сергея Юорана о том, что полузащитник Остон Урунов старше своих лет.

«Слова Сергея Юрана – ложь. Мы глубоко убеждены в том, что, если бы возраст Урунова был занижен и «все об этом знали», к игроку не было бы столь активного интереса за рубежом» - говорится в заявлении.

Помимо этого, ассоциация футбола Узбекистана просит Юрана либо предоставить доказательства, либо публично принести извинения.

Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» в августе за один миллион евро. 20-летний полузащитник принял участие лишь в девяти матчах «красно-белых» в нынешнем сезоне и отметился одним забитым голом.