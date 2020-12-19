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Клуб Бундеслиги готов пригласить Тедеско

19 Декабря 2020, 15:41,

Сергей Киврин

Немецкий специалист Доменико Тедеско, который может покинуть московский «Спартак» до конца 2020-го года, имеет вариант трудоустройства в Бундеслиге.

Как сообщает издание Ruhr24, пригласить 35-летнего наставника хочет гельзенкирхенский «Шальке». Ранее «кобальтовые» отправили в отставку Мануэля Баума из-за провального выступления команды в чемпионате Германии. По итогам 12 туров Бундеслиги «Шальке» набрал всего четыре очка и занимает последнее место в турнирной таблице.

Напомним, что Тедеско занимает пост наставника «Спартака» с 14-го октября 2019-го года. В настоящий момент команда идет на третьем месте в РПЛ.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Шальке 04, Доменико Тедеско
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Комментарии (1)
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Юбор
19 Декабря 2020, 16:15

Если готов, пусть приглашает, хорошо бы избавиться от этого клоуна пораньше.

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