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«Спартак» продлит контракты с Ребровым и Ещенко

19 Декабря 2020, 15:19,

Global Look Press

Московский «Спартак» планирует подписать новые контракты с голкипером Артёмом Ребровым и защитником Андреем Ещенко, утверждает издание «Спорт-экспресс».

Действующие трудовые соглашения опытных футболистов со столичным клубом истекают летом следующего года.

Ребров выступает за «Спартак» с 2011-го года. В текущем сезоне на счету 36-летнего вратаря один сыгранный поединок. Ещенко защищает цвета московского коллектива с лета 2016-го. В сезоне-2020/2021 36-летний футболист провел 12 матчей.

На зимний перерыв «красно-белые» ушли на третьем месте в таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Артём Ребров, Андрей Ещенко
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