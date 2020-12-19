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Тихонов: «Спартак» - специфическая команда, даже у супертренера может не получиться»

19 Декабря 2020, 11:58,

Рубин

Российский специалист Андрей Тихонов отреагировал на информацию об уходе немецкого специалиста Доменико Тедеско из московского «Спартака». На днях тренер заявил, что не собирается продлевать контракт с «красно-белыми». Соглашение между сторонами истекает летом 2021-го года.

«Тренер может быть русскоязычным или иностранцем. Нет разницы, главное, чтобы он давал результат. «Спартак» - очень специфическая команда, даже у супертренера может не получиться.

Тедеско? Думаю, он доработает до лета», - поведал Тихонов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Ранее появилась информация, что руководство «Спартака» может расторгнуть контракт с Тедеско до конца 2020-го года.

По итогам 19 туров чемпионата России «красно-белые» набрали 35 баллов и занимают третье место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Андрей Тихонов
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Комментарии (2)
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0
rygen
19 Декабря 2020, 12:48

«Тренер может быть русскоязычным или иностранцем. Нет разницы, главное, чтобы он давал результат.» - Хоть один адекватный

0
Кар Карыч
19 Декабря 2020, 12:25

А что в ней специфического? Дурь?

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