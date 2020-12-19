Клуб АПЛ заинтересовался полузащитником «Спартака»

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19 Декабря 2020, 10:28,
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Чешский полузащитник Алекс Крал может покинуть московский «Спартак» и перебраться в английскую Премьер-лигу, об этом информирует издание The Athletic.
Согласно сведениям источника, заинтересованность в услугах 22-летнего футболиста проявляет лондонский «Вест Хэм». Главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес считает, что Крал сможет усилить позицию центрального полузащитника.
Переход игрока в английский клуб может быть оформлен в зимнее трансферное окно.
Алекс перебрался в «Спартак» осенью 2019-го года. Стороны подписали долгосрочный контракт, рассчитанный до конца сезона-2023/2024.
В нынешнем сезоне РПЛ хавбек провел 19 матчей, отметившись тремя голевыми передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Вест Хэм, Трансферы футбола - зима 2021, Алекс Крал