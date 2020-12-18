Каррера возглавит «Спартак», Кокорин сбежал, а Ганчаренко снова убедил Гинер – в главных слухах недели

В главных слухах недели акцент был на российском футболе. Массимо Каррера может вернуться в «Спартак», Виктора Ганчаренко снова не отпустили из ЦСКА, а Александр Кокорин сбежал на Мальдивы. Об этом и не только – в традиционной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Каррера возглавит «Спартак»

В «Спартаке» стабильностью и не пахнет. В скором времени у команды будет новый главный тренер, поскольку Доменико Тедеско публично заявил, что продевать контракт не будет. Слова немецкого специалиста спровоцировали новый виток слухов. Так, например, СМИ пишут о том, что на тренерский мостик «красно-белых» может вернуться Массимо Каррера, который три с половиной года назад привёл команду к первому за шестнадцать лет титулу чемпиона России. Сейчас итальянец работает в греческом АЕКе, где у него всё складывается более-менее нормально, но как-то был конфликт с футболистом (опять же, по слухам). Контракт Карреры вроде бы как рассчитан до конца сезона, то есть у «Спартака» есть шансы. Вопрос в том, захочет ли Массимо вернуться в московский клуб, учитывая нестабильность с менеджерами.

У «Интера» нет денег на увольнение Конте

«Интер» неплохо идёт в чемпионате Италии, отставая от лидирующего «Милана» на один балл, однако провал в Лиге чемпионов в виде четвёртого места в группе поставил вопрос по поводу будущего Антонио Конте. По слухам, главный тренер «нерадзурри» встретился с руководством клуба и дал понять, что готов уйти в отставку. Тем не менее, увольнять Конте «Интер» не станет – больше не из-за веры в специалиста, а из-за финансовой составляющей вопроса. В случае расставания с тренером клубу придётся выплатить ему примерно 40 миллионов евро. В условиях пандемии и вылета из еврокубков миланский клуб не может позволить себе платить такую неустойку.

Кокорин сбежал на Мальдивы

После ухода из «Спартака» Шамиля Газизова в кругах болельщиков стали говорить, что Александр Кокорин будет следующим. Столь громкий трансфер себя не оправдал – форвард принял участие примерно в половине матчей первой части сезона и забил только два гола. Из-за частых мышечных проблем «Спартак» якобы не отпустил Кокорина в отпуск и назначил занятия с физиотерапевтом до конца года. Футболиста запреты не остановили – он купил билеты и отправился загорать на райские Мальдивы.

Мбаппе ждёт возможности перейти в «Реал»

Можно лишь гадать, какое будущее для себя выберет Килиан Мбаппе. Контракт талантливого форварда с «ПСЖ» рассчитан до средины 2022 года, и клуб уже начал переговоры по поводу возможности продления трудового договора. По слухам, несмотря на контакты с парижанами Мбаппе в ближайшее время не планирует ничего подписывать. Форвард ждёт возможности перейти в «Реал» и хотел бы услышать конкретику из Мадрида.

Ганчаренко снова убедил Гинер

Серия неудач ЦСКА стала поводом для очередной волны слухов по поводу будущего Виктора Ганчаренко. Перед игрой с «Ростовом» казалось, что уже ничто не спасёт белорусского специалиста от отставки. Тем не менее, ЦСКА победил, а Ганчаренко призвал журналистов не обращать внимание на спекуляции. Пресса пишет о том, что президент армейского клуба Евгений Гинер не одобрил отставку Ганчаренко и убедил его продолжать работу. Как тут не вспомнить, что летом что-то такое уже было, когда рулевой ЦСКА на эмоциях уехал в Беларусь. Кстати, контракт Ганчаренко с «армейцами» рассчитан до конца сезона.