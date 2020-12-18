«Фиорентина» не присылала в «Спартак» предложения по Кокорину

Источник, близкий к руководству «Фиорентины», в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал, что «фиалки» не делали предложения по форварду Александру Кокорину и даже не связывались со «Спартаком». Во Флоренции действительно хотят усилить состав, а позиция центрального нападающего является приоритетом на зиму, но пока клуб занят формированием списка потенциальных кандидатов на усиление.

«Фиорентина» действительно следит за ситуацией с Кокориным, но пока не определилась, нужен ли ей российский нападающий. Ранее агент футболиста заявил, что «Спартак» потребовал за Кокорина 15 миллионов евро.

Сергей Румянцев