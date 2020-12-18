«Фиорентина» не присылала в «Спартак» предложения по Кокорину

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18 Декабря 2020, 22:40,
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Источник, близкий к руководству «Фиорентины», в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал, что «фиалки» не делали предложения по форварду Александру Кокорину и даже не связывались со «Спартаком». Во Флоренции действительно хотят усилить состав, а позиция центрального нападающего является приоритетом на зиму, но пока клуб занят формированием списка потенциальных кандидатов на усиление.
«Фиорентина» действительно следит за ситуацией с Кокориным, но пока не определилась, нужен ли ей российский нападающий. Ранее агент футболиста заявил, что «Спартак» потребовал за Кокорина 15 миллионов евро.
Сергей Румянцев
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Спартак Москва, Фиорентина, Александр Кокорин