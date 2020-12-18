Почему «Спартаку» не надо возвращать Промеса

По данным различных СМИ, Куинси Промес спустя два с половиной года может вернуться в «Спартак». Однако едва ли это будет правильным решением. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предостерегает «красно-белых».

Зимой Куинси Промес может вернуться в «Спартак». У вингера проблемы в Голландии. личные и спортивные, что может ускорить этот переход. Промес так и не смог пробиться в основной состав «Аякса», проигрывая конкуренцию молодому бразильцу Антони. Едва ли это устраивает как самого голландца, так и клуб, который платит футболисту немаленькую зарплату.

Помимо этого у Промеса возникли проблемы с законом. Вряд ли вся эта история закончится каким-то реальным сроком, но нервы она футболисту точно портит. Да и «Аякс» едва ли в восторге, всё же обвинения в адрес Промеса бьют по репутации клуба.

Обе эти причины могут привести к тому, что «Аякс» захочет расстаться с Промесом, и «Спартак» выглядит очевидным претендентом. Именно в Москве у него был лучший этап карьеры. «Красно-белым» нужно усиление, и голландец таковым выглядит. К тому же Промес — любимец болельщиков «Спартака», и многие из них с радостью его примут обратно.

Тем не менее есть большие сомнения, что для клуба это будет правильным решением. Едва ли у Промеса будет такая же мотивация, которая была ранее. Голландцу в январе исполняется 29 лет, очевидно, что европейская карьера у него уже не сложится. Из «Спартака» голландец рвался в топ-чемпионаты и добился приглашения. Теперь же такой мотивации у Промеса не будет. Не забудем о том, что голландец очень хотел со «Спартаком» выиграть чемпионат и добился этой цели.

Помимо мотивации есть вопросы и к игровой форме Промеса. Главным козырем голландца была скорость, но в ближайшее время она пропадёт в силу естественных причин. Может, не сейчас, но через год-два в силу возраста Промес станет медленнее.

Также надо отметить, что у голландца много интересов кроме футбола. Это и собственная марка одежды, и исполнение рэпа. Похоже, что чисто футбол уже не так сильно заводит Промеса, что опять же может ударить по мотивации.

Возможно, голландец помог бы «Спартаку», борись команда за чемпионство. В этом случае ментальный лидер придал бы сил остальным футболистам. Однако отыграть шесть очков у «Зенита» — задача почти невыполнимая. В этой ситуации и сам Промес вряд ли будет рвать жилы.

«Спартаку» нужен не Промес, а «новый Промес». Вот приглашение такого же молодого, амбициозного и голодного до результата футболиста «красно-белым» точно не помешает. Таковым в целом выглядит Джордан Ларссон. Именно такая ставка должна приносить пользу «Спартаку». Возвращать же ветеранов — это путь в никуда.

Андрей Центров