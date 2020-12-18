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Первушин: «Показательно, что можем даже в таком составе брать очки»

18 Декабря 2020, 20:29,

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Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин подвёл итоги матча с «Уралом» (1:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Если кратко охарактеризовать игру, то, наверное, в первом тайме мы были предпочтительнее. Прозевали выход в контратаку, пропустили нелогичный гол. В первом тайме, считаю, что мы были посильнее, а во втором - посильнее был соперник, но с обоюдными шансами где-то забить гол, но предполагалось, что будет боевая игра. И нам нужны очки, и «Уралу». Ребята молодцы, старались. То, что мы сейчас можем в этой ситуации, то и получаем. На концовочку нас не хватило, видно, что проседали, и соперник был предпочтительнее.

- Какое-то понимание будущего есть у вас, с какими мыслями уходите на перерыв?

- Сыграли вничью. Показательно, что можем даже в таком составе брать очки, вот и всё.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тамбов, Сергей Первушин
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