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Худяков: «Мы точно пока будем доигрывать в Саранске ФК «Тамбовом»

18 Декабря 2020, 20:22,


Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в эфире канала «Матч Премьер» поделился своим видением на будущее клуба.

- Закончился футбольный год. Вы отмучались или все только начинается?

- Первая часть чемпионата закончилась, но у нас все только начинается, скажу так. В ближайшее время будет точное понимание. С руководством области вышли на связь, состоялся положительный диалог. Пока конкретно ничего не скажу, но думаю, что у нас будет еще не одна встреча. Думаю, все-таки должно все решиться.

- С ваших слов и со слов коллег мы знали, что губернатор не выходит на связь. Что стало катализатором того, что он появился и начался диалог?

- Состоялось совещание с Сергеем Прядкиным, и состоялся диалог.

- Ваши истории, когда 8 человек не вышли на матч со «Спартаком», не поялияли?

- Я думаю, что все вместе повлияло, мне трудно сказать. Губернатор вышел на связь, приехал, было созвано совещание, на нем присутствовали все руководители клуба, я и все руководители области. Все в целом.

- Чего ждать - «Тамбов» будет играть в другом городе или остается в Саранске как ФК «Тамбов»?

- Мы точно пока будем доигрывать в Саранске ФК «Тамбовом», а дальнейшая  ситуация - надо думать, потому что вы понимаете, какая ситуация со стадионом. Если по спортивному принципу мы останемся в Премьер-лиге, будем думать, переезжать в Саранск или еще спускаться в ФНЛ.

- Было много разговоров, что не было зарплат. Теперь эта ситуация закрыта?

- Она открыта, но есть диалог. В ближайшее время после Нового года в январе-феврале этот вопрос разрешится.

- У вас есть уверенность в том, что ведущие игроки и главный тренер останутся в «Тамбове»?

- У меня есть такая уверенность, я думаю, что все останутся.

- Это подкреплено какими-то документами или «разговор джентльменов»?

- Пока только разговор.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тамбов, Павел Худяков
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