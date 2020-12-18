Онугха: «Не знаю, зачем я начал придумывать «черпаки» какие-то, надо было просто бить»

Лучший футболист матча «Тамбов» - «Урал» (1:1) Герман Онугха поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Я считаю, что мы должны были побеждать в этом матче, создали больше моментов, просто реализация в конце игры подвела. Мы должны были забивать свои голы и побеждать. Это наша игра была, 100%.

- Два похожих эпизода, в одном вы забили гол, а второй был во втором тайме, где чуть-чуть не повезло. Что можно было исправить?

- То же самое нужно было делать, когда гол забивал - просто бить. Не знаю, зачем я начал придумывать «черпаки» какие-то, надо было просто бить.

- Все-таки с какими мыслями уходите на этот перерыв. Есть ли какая-то определенность в будущем?

- Нету. Остаться в Премьер-лиге, доигрывать сезон, провести качественно сборы.