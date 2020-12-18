«Урал» и «Тамбов» ничьей в Саранске завершили футбольный год РПЛ

Девятнадцатый тур чемпионата России матчем в Саранске завершили «Урал» и «Тамбов».

Ну вот и всё, российский футбол попрощался со своими болельщиками до последних числе февраля. Два с половиной месяца не увидим мы официальных матчей РПЛ – пауза больше, чем межсезонье. Закрывали программу российского футбола «Тамбов» и «Урал» на стадионе в Саранске. Символично, что затронуты сразу три города. Какими будут «волки» после каникул и будут ли вообще, сказать сложно.

Уже до матча с «Уралом» поползли слухи, что «Рубин» погасил часть долгов по зарплате «Тамбова», выкупив двух футболистов – Грицаенко и Костюкову. Стартовый состав «волков» эту информацию опроверг – Михаил вышел с первых минут. Вообще, основа «Тамбова» впервые за последние три недели выглядела так боеспособно: «Спартаку», «Уфе» и «Рубину» проигрывал полурезерв скорее. Ужасную серию из шести поражений кряду решено было прервать в матче против «Урала».

Начали очень бодро. Скорее даже, боевито. Две жёлтые карточки получили «волки» за грубые фолы в центре поля. Старались гостей поддавливать, с позиции силы действовали. Это и подвело «Тамбов» на собственном угловом. Ефремов мячом завладел и разрезающей передачей вывел Эль-Кабира на рандеву с Рыжиковым. Отман убегал со своей половины поля, но сил не растерял и уверенно пробил голкиперу под правую ногу – 0:1.

Уйти с преимуществом на перерыв гости однако не сумели. Добился своего очень активный Онугха. После передачи Михаила Костюкова Герман убежал к левому углу штрафной площади, не испугался там прессинга от Августяника и в завершении забега с лёту пробил под дальнюю штангу – Илья Помазун не дотянулся. 1:1 перед самым перерывом.

Отличную возможность вновь выйти вперёд «Урал» упустил на исходе часа игры. Ароян не уследил за Евсеевым, рванувшим на добивание после плотного удара Мишкича. Вараздат нарушил правила в своей штрафной площади, рефери указал на «точку», но чрезмерное желание дубля подвело Эль-Кабира. Отман так мощно пробил, целя просто под перекладину, что направил сферу намного выше ворот. Счёт остался ничейным. И вот после этого игра заметно поувязла. В концовке никто ошибаться не хотел.

«Тамбов» активнее провёл последние минуты и мог победу вырвать, Августиняк на «ленточке» каким-то чудом остановил удар Чуперки с близкой дистанции. Вничью завершился последний матч РПЛ 2020-го года. «Урал» и «Тамбов» миром разошлись в Саранске, оставшись при своих в турнирной таблице. Тамбовчане на последнем месте, уральцы - на двенадцатом.