​В России больше нет семейных ценностей? Как проклинают за любовь к семье тренера «Спартака»

После поражения от «Зенита» главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объявил решение по своему будущему – немец не станет продлевать контракт, который истекает в конце мая. Представители футбольного общества тотчас же набросились на Тедеско, будто бы он подставил Леонида Федуна и «Спартак». Впрочем, не всё так однозначно. Главный редактор сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Алексей Антоненко защищает позицию немецкого тренера.

Глупо спорить с тем фактом, что Тедеско поставил «Спартак» в невыгодное положение, исходя из которого логично было бы попрощаться с тренером уже зимой. Однако бросаться оскорблениями в адрес немецкого тренера я бы не стал. Что, по сути, сделал Тедеско? Он просто сделал выбор. Выбор, на который имеет право каждый футболист, каждый тренер, каждый человек. Каждый имеет право решать, где ему работать, если это не идёт вразрез с контрактными обязательствами. В ситуации с Тедеско противоречия нет – трудовой договор рассчитан до конца сезона. Немец готов и настроен отработать его до конца.

У любого решения, как правило, есть обратная сторона медали. Представьте, что Тедеско не уведомил бы «Спартак» о решении не продлевать контракт сейчас, а сделал бы это непосредственно после окончания сезона. Тогда бы ситуация была ничуть не лучше – впереди летние сборы, трансферная кампания перед новым сезоном, а нужно искать тренера. Можно также представить другой сценарий, при котором Тедеско мог сделать всё не так громко – сообщить о решении уйти руководству, не объявляя об этом команде и прессе. Но тогда бы пресса продолжала мучить тренера с вопросами о контракте…

Прокручивая в голове возможные варианты, можно убедиться в том, что идеального сценария для всех сторон в этой ситуации, наверное, нет. Тедеско поступил так, как посчитал нужным – сразу раскрыл все карты. В любом случае, в основе лежит решение тренера, на которое он имеет полное право.

Глава департамента «Спартака» по коммуникациям Антон Фетисов заявил, что Тедеско хочет больше времени проводить с семьёй, и что именно этот момент стал основным для тренера при принятии решения. Многие не верят в это, принимая эти слова за банальную отмазку. Однако Тедеско и на старте пандемии весной, и летом говорил, что скучает по семье. Так что рьяно поговорить об отмазках, пожалуй, не стоит.

Вообще на фоне футбола мы как-то совсем забываем о семейных ценностях. Все люди разные: кому-то долгая разлука с семьёй не доставляет серьёзных трудностей, а кто-то не может работать без возможности регулярно видеть своих близких. У Тедеско в Германии находятся жена и маленькая дочь. Конечно, Доменико хочет проводить с ними больше времени, принимать участие в воспитании ребёнка… Когда немец подписывал контракт со «Спартаком», он и представить не мог, что мир охватит пандемия, и перемещения между странами будут такими проблемными.

Кто-то ругает Тедеско, мол, почему он не уходит из «Спартака» прямо сейчас, если так скучает по своей семье. Но разве было бы профессионально для тренера просто взять и оставить клуб за полгода до конца контракта? На мой взгляд, нет. Более правильно для тренера отработать свой контракт, что он и сделает, если «Спартак» не подберёт новую кандидатуру уже зимой.

Можно критиковать Доменико Тедеско за игру «Спартака», за результаты, за жёлтые карточки, за поведение на бровке. Но не стоит бездумно бросаться фразами, когда речь идёт о любви к семье. Неужели в России больше нет семейных ценностей?