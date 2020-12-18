​Драка на матче «Зенит» - «Спартак»: четверым фанатам запретили посещать спортивные мероприятия

На неделе в российской Премьер-лиге проходило дерби двух столиц между «Зенитом» и «Спартаком». В начале игры на трибунах фанаты устроили драку. В деле, которое рассматривал Петроградский районный суд Санкт-Петербурга, фигурировали девять человек.

Помимо административного ареста, одному болельщику «Спартака» запретили посещать спортивные мероприятия сроком на год. Двум фанатам «Зенита» тоже запретили посещать спортивные мероприятия в течение года, а ещё одному фанату питерцев – в течение двух лет.

Остальные пять человек не были наказаны в связи с отсутствием состава правонарушения.