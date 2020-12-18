Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Матвеев: «Не приехала большая группа игроков, к сожалению, в осенней части травмы нас выкашивают»

18 Декабря 2020, 17:56,

YouTube

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился ожиданиями от матча с «Тамбовом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Не приехала большая группа игроков, к сожалению, в осенней части травмы нас выкашивают, очень сложно тут что-то комментировать. У нас нет лидеров, Эрик Бикфалви не приехал, Паша Погребняк получил красную карточку, поэтому здесь ощутимые потери.

- Ваши коллеги в предыдущих матчах, в частности Леонид Слуцкий, очень жестко высказывался о качестве поля на «Мордовия Арене». Что вы скажете?

- Поле не лучшего качества, я согласен с ним. Во всяком случае 18 декабря нет льда, уже хорошо.  А само качество поля, конечно, оставляет желать лучшего.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Урал, Юрий Матвеев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола