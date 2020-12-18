Матвеев: «Не приехала большая группа игроков, к сожалению, в осенней части травмы нас выкашивают»

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился ожиданиями от матча с «Тамбовом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Не приехала большая группа игроков, к сожалению, в осенней части травмы нас выкашивают, очень сложно тут что-то комментировать. У нас нет лидеров, Эрик Бикфалви не приехал, Паша Погребняк получил красную карточку, поэтому здесь ощутимые потери.

- Ваши коллеги в предыдущих матчах, в частности Леонид Слуцкий, очень жестко высказывался о качестве поля на «Мордовия Арене». Что вы скажете?

- Поле не лучшего качества, я согласен с ним. Во всяком случае 18 декабря нет льда, уже хорошо. А само качество поля, конечно, оставляет желать лучшего.