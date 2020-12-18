​Уткин: «Тедеско и Ганчаренко – большие дети, но они разные»

Известный журналист Василий Уткин высказался по поводу Доменико Тедеско и Виктора Ганчаренко.

«Один из самых моих обсуждаемых тезисов – что Тедеско всяко лучше Ганчаренко. Сейчас я точно могу ответить, чем Тедеско лучше – он правильно пишет свою фамилию на русском языке. А ещё, как ни странно, они похожи. Я бы обоих сравнил с большим ребёнком. Они разные дети. Ганчаренко – большой ребёнок, который начинает быковать, как только у него что-то получается не так. Это утомительно для окружающих, но для ребёнка это понятно, это тоже проявление непосредственности. А Тедеско – такой ранимый, вспыльчивый…» - сказал Уткин на своём канале в YouTube.