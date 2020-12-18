​Суд отказался отправить Широкова на психиатрическую экспертизу

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18 Декабря 2020, 17:42,
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В пятницу прошло очередное судебное заседание по делу бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова, который летом ударил арбитра Никиту Данченкова в матче любительского турнира.
Сторона Данченкова просила отправить Широкова на психиатрическую экспертизу, однако суд ответил на это отказом.
Дальнейшее рассмотрение дела было отложено и пройдёт в следующую пятницу, двадцать пятого октября.
Напомним, Роман Широков избил арбитра в игре любительских команд, выражая таким образом несогласие с его решением на поле.
Роман Широков во время своей карьеры выступал за многие российские клубы, в частности за ЦСКА и «Спартак».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Роман Широков
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