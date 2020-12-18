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​Суд отказался отправить Широкова на психиатрическую экспертизу

18 Декабря 2020, 17:42,

ФК "Краснодар"

В пятницу прошло очередное судебное заседание по делу бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова, который летом ударил арбитра Никиту Данченкова в матче любительского турнира.

Сторона Данченкова просила отправить Широкова на психиатрическую экспертизу, однако суд ответил на это отказом.

Дальнейшее рассмотрение дела было отложено и пройдёт в следующую пятницу, двадцать пятого октября.

Напомним, Роман Широков избил арбитра в игре любительских команд, выражая таким образом несогласие с его решением на поле.

Роман Широков во время своей карьеры выступал за многие российские клубы, в частности за ЦСКА и «Спартак».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Роман Широков
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Комментарии (1)
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Михеев Сергей
18 Декабря 2020, 18:58

Октября?

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