​Дзюба не просил РФС помочь после публикации скандального видео

В пятницу состоялось заседание исполнительного комитета РФС. После него глава Союза Александр Дюков дал пресс-конференцию и ответил на вопрос, обращался ли нападающий «Зенита» Артём Дзюба в РФС с просьбой помочь в поиске тех, кто опубликовал скандальное видео с чего участием.

«Обращения в РФС от Дзюбы не было», - сказал Дюков. «Не знаю, к кому обратился Артём, задавать такие вопросы нужно ему», - добавил глава РФС по поводу информации об обращении игрока в ФСБ.

Напомним, из-за публикации видео интимного содержания Артём Дзюба не поехал в сборную России в ноябре.