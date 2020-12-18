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​Дзюба не просил РФС помочь после публикации скандального видео

18 Декабря 2020, 17:21,

Газпром-Медиа

В пятницу состоялось заседание исполнительного комитета РФС. После него глава Союза Александр Дюков дал пресс-конференцию и ответил на вопрос, обращался ли нападающий «Зенита» Артём Дзюба в РФС с просьбой помочь в поиске тех, кто опубликовал скандальное видео с чего участием.

«Обращения в РФС от Дзюбы не было», - сказал Дюков. «Не знаю, к кому обратился Артём, задавать такие вопросы нужно ему», - добавил глава РФС по поводу информации об обращении игрока в ФСБ.

Напомним, из-за публикации видео интимного содержания Артём Дзюба не поехал в сборную России в ноябре.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Артём Дзюба, Александр Дюков
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