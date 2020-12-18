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Рыжикова оштрафовали за слова о судействе «убийцы с детским лицом»

18 Декабря 2020, 16:32,

Global Look Press

Почти две недели назад в рамках чемпионата России «Тамбов» проиграл в гостях у «Спартака» с крупным счётом 1:5. После игры голкипер тамбовской команды Сергей Рыжиков по поводу работы арбитра Станислава Васильева сказал такую фразу: «Нас судил убийца с детским лицом». При этом футболист подчеркнул, что не имеет никаких претензий по поводу судейства.

Комитет по этике оштрафовал Рыжикова за то высказывание около «Открытие Арены» на 100 тысяч рублей, а также сделал замечание. Об этом говорится на официальном сайте РФС.

В семнадцати матчах текущего чемпионата России Сергей Рыжиков пропустил двадцать шесть голов.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тамбов, Сергей Рыжиков
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