Рыжикова оштрафовали за слова о судействе «убийцы с детским лицом»

Почти две недели назад в рамках чемпионата России «Тамбов» проиграл в гостях у «Спартака» с крупным счётом 1:5. После игры голкипер тамбовской команды Сергей Рыжиков по поводу работы арбитра Станислава Васильева сказал такую фразу: «Нас судил убийца с детским лицом». При этом футболист подчеркнул, что не имеет никаких претензий по поводу судейства.

Комитет по этике оштрафовал Рыжикова за то высказывание около «Открытие Арены» на 100 тысяч рублей, а также сделал замечание. Об этом говорится на официальном сайте РФС.

В семнадцати матчах текущего чемпионата России Сергей Рыжиков пропустил двадцать шесть голов.