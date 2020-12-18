​Задержанный за баннер фанат «Спартака» пропал в Санкт-Петербурге

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18 Декабря 2020, 16:22,
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В Санкт-Петербурге в день матча «Зенит» - «Спартак» несколько фанатов московского клуба были задержаны полицией за демонстрацию баннера с текстом «Фанат – не преступник». Двоих суд приговорил к аресту на сутки, а один на суд не отправился из-за показаний о том, что он баннер не держал.
Как сообщает Telegram-канал «Мутко против», этот фанат пропал в Санкт-Петербурге. Перед этим полицейские дали ему подписать бумагу об освобождении и увели в неизвестном направлении.
Напомним, «Зенит» обыграл «Спартак» на своём поле со счётом 3:1 и упрочил лидерство в турнирной таблице Премьер-лиги России.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва
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Полиция - преступник. На каком основании за этот безобидный баннер парни понесли наказание? Идиотизм.