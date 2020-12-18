​Задержанный за баннер фанат «Спартака» пропал в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в день матча «Зенит» - «Спартак» несколько фанатов московского клуба были задержаны полицией за демонстрацию баннера с текстом «Фанат – не преступник». Двоих суд приговорил к аресту на сутки, а один на суд не отправился из-за показаний о том, что он баннер не держал.

Как сообщает Telegram-канал «Мутко против», этот фанат пропал в Санкт-Петербурге. Перед этим полицейские дали ему подписать бумагу об освобождении и увели в неизвестном направлении.

Напомним, «Зенит» обыграл «Спартак» на своём поле со счётом 3:1 и упрочил лидерство в турнирной таблице Премьер-лиги России.