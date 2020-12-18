Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Дивеев получил приз лучшему молодому игроку РПЛ

18 Декабря 2020, 15:38,

Евро-Футбол.Ру

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев получил премию «Первая пятёрка», будучи признанным лучшим молодым футболистом российской Премьер-лиги в этом году, сообщает пресс-служба московского клуба.

Дивеев занял первое место в голосовании, набрав 370 баллов. Второе место у Даниила Уткина из «Краснодара» (255 баллов), а тройку замкнул Роман Евгеньев из «Динамо» (204 балла).

 

В сезоне 2020/2021 Игорь Дивеев провёл за ЦСКА двадцать матчей в чемпионате и Лиге Европы. В них защитник записал на свой счёт один забитый гол и один результативный пас на партнёра.

Добавим, что Игорь Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Игорь Дивеев
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