​Дюков назвал два фактора, которые привели к провалу российских клубов в еврокубках

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18 Декабря 2020, 15:28,
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Российские клубы провалились в еврокубках. В двадцати четырёх матчах на групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы была добыта только одна победа, благодаря которой «Краснодар» пробился в евровесну. Остальные клубы сошли с дистанции.
На пресс-конференции после заседания исполкома глава РФС Александр Дюков высказался о причинах провала российских клубов. По мнению Дюкова, первым фактором стал коронавирус, из-за которого команды не все игры провели в оптимальных составах. В качестве второго фактора Дюков назвал уровень игры в национальном футболе, который не соответствует современным требованиям.
«Европейский футбол даже в средних лигах более динамичен – там больше ускорений и спринтов, больше ТТД в единицу времени. Наши еврокубковые команды встречают в Европе совсем другой уровень сопротивления», - сказал Дюков.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Краснодар, Александр Дюков