​Дюков назвал два фактора, которые привели к провалу российских клубов в еврокубках

Российские клубы провалились в еврокубках. В двадцати четырёх матчах на групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы была добыта только одна победа, благодаря которой «Краснодар» пробился в евровесну. Остальные клубы сошли с дистанции.

На пресс-конференции после заседания исполкома глава РФС Александр Дюков высказался о причинах провала российских клубов. По мнению Дюкова, первым фактором стал коронавирус, из-за которого команды не все игры провели в оптимальных составах. В качестве второго фактора Дюков назвал уровень игры в национальном футболе, который не соответствует современным требованиям.

«Европейский футбол даже в средних лигах более динамичен – там больше ускорений и спринтов, больше ТТД в единицу времени. Наши еврокубковые команды встречают в Европе совсем другой уровень сопротивления», - сказал Дюков.