«Локомотив» подписал полузащитника «Торпедо»

Хавбек московского «Торпедо» Илья Берковский продолжит карьеру в РПЛ. Новым местом работы 20-летнего полузащитника стал другой столичный клуб - «Локомотив». Стороны подписали долгосрочный трудовой договор, который рассчитан на 3,5 года. В составе «железнодорожников» Берковский выбрал номер 28.

«Переход в «Локомотив» - это возможность играть в настоящем топ-клубе. Постараюсь принести пользу своей новой команде!», - передает слова футболиста пресс-служба «железнодорожников».

В нынешнем сезоне ФНЛ Берковский принял участие в 21 поединке, отметившись шестью забитыми мячами.

После 19 туров «Локомотив» набрал 28 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.