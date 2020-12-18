«Локомотив» подписал полузащитника «Торпедо»

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18 Декабря 2020, 13:32,
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Хавбек московского «Торпедо» Илья Берковский продолжит карьеру в РПЛ. Новым местом работы 20-летнего полузащитника стал другой столичный клуб - «Локомотив». Стороны подписали долгосрочный трудовой договор, который рассчитан на 3,5 года. В составе «железнодорожников» Берковский выбрал номер 28.
«Переход в «Локомотив» - это возможность играть в настоящем топ-клубе. Постараюсь принести пользу своей новой команде!», - передает слова футболиста пресс-служба «железнодорожников».
В нынешнем сезоне ФНЛ Берковский принял участие в 21 поединке, отметившись шестью забитыми мячами.
После 19 туров «Локомотив» набрал 28 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Локомотив Москва, Трансферы футбола - зима 2021, Илья Берковский
Это что было?Торпедо не светит РПЛ?