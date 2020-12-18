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Стала известна дата выборов президента РФС

18 Декабря 2020, 13:10,

УЕФА

Стало известно, когда состоится внеочередная конференция РФС, на которой пройдут выборы президента организации и выборы в исполком.

Как информирует издание Sport24, конференция запланирована на четвертое февраля 2021-го года.

Действующим президентом российского футбольного союза является Александр Дюков, который был избран в феврале прошлого года. Дюков выдвинут в качестве кандидата на этот пост общим собранием межрегионального объединения федераций футбола «Северо-Запад».

Стоит отметить, что на предыдущих выборах главы РФС Дюков был единственным кандидатом.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: РФС, Александр Дюков
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