Слуцкий: «Уверен, что аренда Сайто перетечет в долгосрочные отношения»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал аренду полузащитника «Сёнана Бельмаре» Мицуки Сайто.

«Мы искали игрока на эту позицию и осуществили трансфер. Пока в аренду, мне хорошо известен его нынешний уровень, потенциал. Я уверен, что аренда перетечет в долгосрочные отношения», - цитирует российского тренера пресс-служба «Рубина».

Отметим, что аренда полузащитника рассчитана на полтора года, а в соглашении предусмотрено право выкупа футболиста.

21-летний футболист сыграл 33 матча за «Сёнана Бельмаре» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал две голевые передачи.