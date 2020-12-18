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Слуцкий: «Уверен, что аренда Сайто перетечет в долгосрочные отношения»

18 Декабря 2020, 00:47,

Global Look Press

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал аренду полузащитника «Сёнана Бельмаре» Мицуки Сайто.

«Мы искали игрока на эту позицию и осуществили трансфер. Пока в аренду, мне хорошо известен его нынешний уровень, потенциал. Я уверен, что аренда перетечет в долгосрочные отношения», - цитирует российского тренера пресс-служба «Рубина».

Отметим, что аренда полузащитника рассчитана на полтора года, а в соглашении предусмотрено право выкупа футболиста.

21-летний футболист сыграл 33 матча за «Сёнана Бельмаре» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал две голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рубин, Леонид Слуцкий, Мицуки Сайто
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