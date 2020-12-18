Слуцкий: «Тарасов сыграл очень важную роль»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий лестно отозвался о полузащитнике Дмитрии Тарасове, который покинул клуб из-за истечения контракта.

«Он сыграл очень важную роль, помогал быстрее адаптироваться в коллективе новичкам. Взял под свое крыло большую группу молодых игроков, очень много беседовал с ними», - цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.

33-летний полузащитник принял участие в девяти матчах «Рубина» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился.

После девятнадцати туров «Рубин» занимает девятое место в российской Премьер-лиге, имея в своём активе двадцать восемь очков.