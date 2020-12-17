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«Локомотив» ни разу не побеждал в матчах, в которых принимал участие Райкович

17 Декабря 2020, 23:57,

Global Look Press

В матче девятнадцатого тура российской Премьер-лиги «Локомотив» в гостях уступил подмосковным «Химкам» (2:3).

Стоит отметить, что свой девятый матч в составе «железнодорожников» провёл сербский защитник Слободан Райкович. Московский клуб ни разу не побеждал в матчах, в которых принимал участие Райкович, потерпев шесть поражений и трижды сыграв вничью.

31-летний серб уже успел допустить несколько результативных ошибок.

Райкович присоединился к «Локомотиву» в августе нынешнего года на правах свободного агента, подписав контракт с «железнодорожниками» до конца нынешнего сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва, Слободан Райкович
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