Тикнизян: «В начале года я бы никогда не поверил, что смогу надеть футболку ЦСКА еще раз»

Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян подвёл итоги первой части сезона.

«В начале года я бы никогда не поверил, что смогу надеть футболку ЦСКА еще раз. Но жизнь показывает, что тяжкий труд всегда оплачивается. От всего сердца хочу сказать спасибо нашим родным болельщикам, богу и своей семье. Спасибо!» - написал Тикнизян в «Инстаграме».

21-летний россиянин сыграл двадцать три матча за ЦСКА в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился.

После девятнадцати туров «армейцы» занимает второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» всего на четыре очка.