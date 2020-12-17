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Тикнизян: «В начале года я бы никогда не поверил, что смогу надеть футболку ЦСКА еще раз»

17 Декабря 2020, 23:45,

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Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян подвёл итоги первой части сезона.

«В начале года я бы никогда не поверил, что смогу надеть футболку ЦСКА еще раз. Но жизнь показывает, что тяжкий труд всегда оплачивается. От всего сердца хочу сказать спасибо нашим родным болельщикам, богу и своей семье. Спасибо!» - написал Тикнизян в «Инстаграме».

21-летний россиянин сыграл двадцать три матча за ЦСКА в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился.

После девятнадцати туров «армейцы» занимает второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» всего на четыре очка.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ЦСКА Москва, Наир Тикнизян
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