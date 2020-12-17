Тарасов покинул «Рубин»

Российский полузащитник Дмитрий Тарасов покинул казанский «Рубин» в связи с истечением срока контракта.

«Рубин» благодарит Дмитрия за время, проведенное в команде, и желает успехов в дальнейшей карьере!» - говорится в заявлении клуба из столицы Татарстана.

33-летний полузащитник присоединился к «Рубину» в феврале, за это время он успел сыграть тринадцать матчей за казанский клуб, но голевыми действиями не отметился.

После девятнадцати туров «Рубин» занимает девятое место в российской Премьер-лиге, имея в своём активе двадцать восемь очков, отставание от лидера уже составляет тринадцать зачетных баллов.