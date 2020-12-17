Уциев вернулся на поле после травмы

В рамках девятнадцатого тура российской Премьер-лиги «Ахмат» на своём поле принимает «Рубин».

На 83-й минуте встречи на поле появился защитник «Ахмата» Ризван Уциев, заменив Бернарда Беришу. Трибуны тепло встретили своего лидера.

Стоит отметить, что капитанская повязка сразу же перешла к Уциеву, который пропустил несколько месяцев из-за травмы и дебютировал в нынешнем сезоне.

Отметим, что 32-летний футболист выступает за грозненский клуб с 2005-го года.

На данный момент идёт 90-я минута матча между «Ахматом» и «Рубином, счёт по-прежнему не открыт, всё идёт к безголевой ничьей.