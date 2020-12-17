Почему «Спартак» должен уволить Тедеско прямо сейчас

После поражения от «Зенита» в среду вечером главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт, рассчитанный до конца сезона. Казалось, немец мог говорить на эмоциях на фоне двух поражений подряд и инцидента в Сочи, однако глава департамента коммуникаций клуба Антон Фетисов сообщил, что руководству Тедеско огласил своё решение ещё перед игрой в Санкт-Петербурге. «Спартаку» имеет смысл не дожидаться конца мая и расстаться с тренером уже зимой. Причин как минимум две, обе – существенные.

Мотивация на остаток сезона

Можно сколько угодно говорить о том, что футболисты и тренеры должны при любых обстоятельствах оставаться профессионалами, сохраняя мотивацию и голод до побед. Это лишь красивые слова, а на самом деле ситуация, когда об уходе тренера известно заранее, не может не оказывать влияния на команду.

Во-первых, уровень мотивации может снизиться у самого Тедеско. Когда тренер уже принял решение об уходе, может проявиться так называемое чемоданное настроение, при котором отдаваться работе по максимуму будет сложно. Доменико может постараться выиграть какой-то трофей или хотя бы оставить после себя определённый багаж для следующего тренера, но с психологической точки зрения ему наверняка придётся превозмогать себя.

Во-вторых, может измениться отношение к делу у футболистов «Спартака». Зачем им что-то доказывать Тедеско в футбольном плане, если через считанные месяцы команду возглавит новый специалист, и, по сути, всё начнётся с чистого листа? Снижение уровня мотивации может отразиться на перспективах «красно-белых» во второй части сезона. На зимний перерыв команда уходит на третьем месте в Премьер-лиге с реальными шансами финишировать на второй позиции и попасть в квалификацию Лиги чемпионов. Неопределённость с главным тренером провоцирует не лучшие условия для решения столь серьёзных задач.

Трансферная политика

Впереди зимнее межсезонье и открытие трансферного окна. Учитывая сложившуюся ситуацию, непонятно, как будет строиться трансферная политика «Спартака». В идеале поиск кандидатов на усиление состава подразумевает под собой совместную работу спортивного директора и главного тренера. Но как «Спартаку» делать трансферы, если Тедеско в конце сезона уходит? Ведь вкладывая деньги в того или иного футболиста клуб рассчитывает на долгосрочную перспективу, а не на несколько месяцев.

Футболист, которого сейчас купит «Спартак», может просто оказаться не нужен следующему тренеру. Это ограничивает возможности московского клуба на трансферном рынке, делая его гораздо менее привлекательным для игроков. Как итог, зимняя трансферная кампания «красно-белых» может быть подорвана.

Что делать «Спартаку»

Лучший вариант для «Спартака» – расставание с Доменико Тедеско прямо сейчас и назначение нового главного тренера. Под нового специалиста были бы сделаны трансферы, во второй части сезона он притёрся бы к команде, чтобы с нового сезона начать полноценный путь с чистого листа. Вопрос в том, что московскому клубу будет сложно найти достойного кандидата посреди сезона. Именно по этой причине Тедеско может остаться до конца контракта. Если же кандидат появится, у Доменико вряд ли будут шансы провести ещё хотя бы один матч во главе «Спартака». Москвичам нужна стратегия развития, нужны перспективы, а не тренер на десяток с лишним игр.