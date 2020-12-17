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Исмаэлу вручили футболку в честь 100 матчей за «Ахмат»

17 Декабря 2020, 20:20,

Global Look Press

Сегодня, 17 декабря, в рамках девятнадцатого тура российской Премьер-лиги «Ахмат» на своём поле принимает «Рубин».

Свою 102-ю игру за грозненский клуб проводит бразильский полузащитник Силва Исмаэл. Перед матчем ему была вручена памятная футболка с номером 100 на спине.

На данный момент идёт 16-я минута, счёт в матче пока не открыт.

В нынешнем сезоне 26-летний бразилец сыграл пятнадцать матчей за «Ахмат» в российской Премьер-лиге, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Исмаэл выступает за «Ахмат» с августа 2017 года, а его контракт с клубом рассчитан до конца нынешнего сезоне.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ахмат, Исмаэл Силва
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