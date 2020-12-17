«Быки» поскромничали: «Краснодар» неэффектно обыграл «Уфу» и продолжил гонку за еврокубками

«Краснодар» пытался продлить свой внушительный победный ход в РПЛ в домашнем матче против «Уфы».

Кто-то мог подумать, что две победы «Краснодара» по 5:0 заставят «Уфу» дрожать перед встречей с «быками». Но команда из столицы Башкортостана вполне опытна в этом плане. Она уже пропускала не так давно шестёрку голов от «Зенита» и находится в аутсайдерах, поэтому вряд ли особо пугалась нового возможного разгрома. С другой стороны, подопечным Рашида Рахимова проигрывать как раз не с руки, чтобы не обосноваться опять в зоне вылета. Ну а «Краснодару», понятное дело, нужно навёрстывать вагон упущенных очков и подниматься к зоне еврокубков.

Не возникало сомнений, что «чёрно-зелёные» будут серьёзно превосходить своего соперника по владению мячом. Но при этом с созданием моментов у «быков» не всё ладилось, им чего-то недоставало в той или иной ситуации. То Смольников пробежит мимо мяча в попытке замкнуть головой заброс, то Бергу не удавалось довести момент до логического завершения. Впрочем, на 22-й минуте Маркус всё же сделал разницу. Получив проникающий пас от Кабеллы, Берг с первого раза не переиграл Беленова, но на добивании мяч удачно отскочил от ноги шведа в ворота (1:0). Однако всего этого бы не было, если бы Данченко не потерял мяч возле своей штрафной, а то он посчитал себя техничным защитником и разубедился в этом.

Так, а «Уфа» в первом тайме в нападении что-то создала? Да, создала. Забила на 17-й минуте незасчитанный гол. Данченко отдал с углового низовой пас Жамалетдинову, тот скинул Никитину, чей удар отразил Городов, а добивание замкнул Сысуев, находившийся в офсайде. Ну и через двадцать минут пытавшийся реабилитироваться за привезённый в ворота «Уфы» гол Данченко исполнил неудачную попытку с правого полуфланга. Получив диагональный перевод, он по высокой дуге закрутил мяч сильно мимо дальней девятки.

Второй тайм, если не вдаваться в детали, проходил в том же ключе, что и первый, только «Краснодар» не забил в нём гол. Хозяева по-прежнему разбазаривали свои не самые очевидные моменты типа добивания Вандерсона с острого угла чуть выше цели после удара Газинского, который отразил Беленов. Прямо-таки стопроцентные моменты у «быков» не получались, и могли краснодарцы в паре случаев поплатиться за не столь качественную игру в атаке, как против «Ротора» и «Локомотива». На 63-й минуте Жамалетдинов не смог протолкнуть мяч мимо Городова с очень близкой дистанции, и вообще там был зафиксирован офсайд. А на 71-й минуте хозяев от больших проблем спас защитник Сорокин. Как и в матче с «железнодорожниками», он заблокировал опасный удар. Проигравшим в том эпизоде выступил Жамалетдинов.

Финишировал матч со счётом 1:0. «Краснодар» одержал в этом вязковатом матче неэффектную победу, но и за такую дают три очка. Неизвестно, в каком темпе «чёрно-зелёные» играли бы дальше, но сейчас в чемпионате наступает перерыв, и «Краснодар» первым из российских клубов вернётся в феврале в большой футбол – случится это в его лигоевропейском противостоянии с загребским «Динамо».

Кирилл Иванцов